Заслуженный артист России Маршал рассказал, за что артисты хейтят Шамана

Российский рок-музыкант, заслуженный артист РФ, участник рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал рассказал, почему некоторые артисты не хотят выступать на одной сцене с певцом Shaman (Ярославом Дроновым).

По мнению Маршала, хейт в сторону артиста со стороны коллег может быть связан с завистью. Его слова приводят РИА Новости.

«Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал на концерте 60 тысяч зрителей, а они – нет?», – задался вопросом рок-музыкант.

Также Маршал предположил, что травля Shaman также связана с тем, что некоторые артисты «заискивают» перед западной культурой.

В начале декабря лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев во время вручения премии «Золотой граммофон» сообщил, что многие российские певцы отказываются участвовать в мероприятиях, на которых также будет выступать Shaman. Киселев отмечал, что коллеги видят в певце «кремлевский продукт» и неискренность.

4 ноября в Санкт-Петербурге прошел один из масштабных концертов, в котором принял участие Shaman. Мероприятие посетило 60 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что певец Shaman «посетил» Тульскую область на выставке «Россия». Показанное на ней произвело впечатление на артиста, и он исполнил песню «Октава».