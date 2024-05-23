Ахмат Кадыров стал новым президентом ФК «Ахмат»

Руководивший клубом почти 13 лет Магомед Даудов, бывший председатель парламента Чеченской республики, оставил этот пост. Он будет почетным президентом «Ахмата».

21 мая Ахмат Кадыров был назначен министром физической культуры и спорта Чечни.

ФК «Ахмат» непрерывно выступает в Российской премьер-лиге с 2008 года. Лучшим результатом клуба было пятое место в сезонах 2016/17 и 2022/23. За тур до конца нынешнего турнира грозненский клуб утвердился на десятом месте. В заключительном матче чемпионата «Ахмат» сыграет 25 мая с воронежским «Факелом».