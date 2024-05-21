Сын Кадырова Ахмат назначен министром по физической культуре и спорту Чечни

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен министром по физической культуре и спорту Чечни. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале главы республики в социальных сетях во вторник, 21 мая.

Стало известно, что Иса Ибрагимов, который ранее занимал указанный пост, также сменил место работы, став замруководителя администрации главы и правительства Чечни. Произошли и новые назначения, уточняет Рамзан Кадыров в своих социальных сетях.

Так, по словам Кадырова, Рамзан Висмурадов стал министром по делам молодежи, а Темирлан Хучиев – министром промышленности и энергетики.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что польское руководство не будет отказываться от Оттавской конвенции. Подробности читайте в материале.