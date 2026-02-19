«Ахмат» пополнился игроками ЦСКА и «Спартака»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «Чемпионатом» подтвердил информацию, что защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров остаток сезона проведет на правах аренды в грозненском клубе.

20-летний воспитанник армейской академии в нынешнем сезоне провел 13 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями. При этом в играх РПЛ защитник выходил только на замену, отыграв в общей сложности 37 минут в шести матчах.

Накануне «Ахмат» сообщил об аренде крайнего защитника «Спартака» Даниила Хлусевича. Футболист, в карьере которого есть пять матчей за сборную России, потерял место в основе красно-белых и вторую половину сезона проведет за команду Станислава Черчесова.

У обоих новичков «Ахмата» контракты со своими клубами рассчитаны до 2027 года.

«Ахмат» занимает восьмое место в РПЛ. В 18 матчах команда набрала 22 очка.

Ранее стало известно, что полузащитник Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Крыльях Советов».