«Крылья Советов» простили Сутормина, получившего травму в матче любительских команд

Полузащитник Алексей Сутормин останется в «Крыльях Советов», сообщает инсайдер Иван Карпов. Футболист и клуб уладили конфликт, и в ближайшее время Сутормин присоединится к сборам самарцев.

25 января в перерыве между первым и вторым сбором Сутормин принял участие в матче любительских команд Azard Group и СОБР, в котором получил перелом руки. В «Крыльях» такое поведение сочли непрофессиональным и рассматривали возможность разрыва контракта.

32-летний Сутормин перешел в «Крылья Советов» перед началом нынешнего сезона. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Футболист провел 22 матча в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

За свою карьеру Сутормин выступал за «Оренбург», «Рубин», «Зенит», «Сочи» и «Ростов». В общей сложности он провел 175 матчей в РПЛ, забив 20 мячей и отдав 14 передач.

