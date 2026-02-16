«Ахмат» решил арендовать защитника «Спартака»

«Ахмат» ведет активные переговоры со «Спартаком» об аренде крайнего защитника Даниила Хлусевича, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, именно «Ахмат» ближе всего к заключению соглашения с футболистом, на которого претендуют еще несколько клубов.

Даниил Хлусевич выступает за «Спартак» с зимы 2022 года после перехода из «Арсенала» за €3 млн. В нынешнем сезоне футболист практически потерял место в составе (лишь три неполных матча в РПЛ). Шансы Хлусевича получать больше игрового времени уменьшились после того, как красно-белые купили у «Балтики» Владислава Сауся, конкурента Хлусевича по позиции.

Соглашение 24-летнего Хлусевича со «Спартаком» рассчитано до конца сеона 2026/2027.

Ранее эксперт Александр Бубнов назвал слишком завышенной цену, которую «Спартак» заплатил «Балтике» за Сауся. Сообщалось, что трансфер обошелся красно-белым в 350 млн руб.