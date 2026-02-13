Бубнов заявил, что «Спартак» сильно переплатил за полузащитника Сауся

Бывший футболист сборной СССР, эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» сравнил стоимость трансферов Владислава Сауся и Хуана Боселли.

Зимой «Спартак» купил полузащитника Сауся у «Балтики» за 350 млн руб., а «Краснодар» приобрел у «Пари НН» уругвайского нападающего Хуана Боселли за 60 млн руб. Отметим, что у уругвайца контракт с нижегородцами истекал в конце сезона.

В ходе эфира Бубнову указали, что разница в цене также может быть вызвана тем, что у Сауся российский паспорт, что является дополнительным фактором на фоне готовящегося ужесточения лимита на легионеров.

«Это вот уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?», — сказал Бубнов.

Свою оценку эксперт не счел обидной для новичка «Спартака».

