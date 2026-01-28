«Айлендерс» обменяли российского нападающего в «Нью-Джерси»

27-летний российский форвард Максим Цыплаков отправился в «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне хоккеист не всегда получал место в составе, проведя 27 игр и отметившись всего 2 (1+1) очками.

Взамен «Айлендерс» получили опытного чешского нападающего Онджея Палата, третий пик драфта-2026 и шестой выбор на драфте-2027.

Обмен можно считать обоюдовыгодным. «Островитяне» увеличили глубину состава квалифицированным игроком, а «Дьяволы» добавили себе «мускулов». Кроме того, «Нью-Джерси» прилично разгрузил платежку. Зарплата Палата составляет $6 млн в год, а Цыплакова — $2,25 млн.

