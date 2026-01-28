Ларионов прокомментировал низкую результативность СКА

Накануне петербургский клуб потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву» (1:3). До шайбы Рокко Гримальди в концовке матча СКА не забивал 119 минут подряд.

Ларионов рассказал, что тренерский штаб ищет ответ на этот вопрос, но пока не может найти.

«Знали, что „Локомотив“ играет вязко в обороне. Просили, чтобы было больше бросков. Когда играешь против вязкой команды, хочется немножко упростить игру. К сожалению, то ли не слышат, то ли не могут, то ли какое‑то давление. Мне трудно понять. Хотел бы выйти сам и забить голы, но я могу выйти только на тренировке или с любителями», — сказал Ларионов.

СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 53 очка в 48 матчах.

