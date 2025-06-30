«Ак Барс» подписал контракт с защитником с опытом игры в НХЛ

«Ак Барс» пополнил канадский защитник Уайатт Калинюк. Казанский клуб официально еще не объявил о переходе, но профиль игрока уже появился на сайте КХЛ.

По данным лиги, с 28-летним хоккеистом заключен односторонний контракт сроком на один год.

Калинюк был задрафтован «Филадельфией» в 2017 году в седьмом раунде. Позже права на игрока были обменяны в «Чикаго». Защитник провел за «Блэкхокс» 26 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне хоккеист решил попробовать свои силы в Европе и перебрался в финскую лигу. В составе «Лахти Пеликанс» он набрал 33 (10+23) очка в 59 матчах, став самым результативным защитником команды.

Калинюк стал вторым легионером-новичком «Ак Барса» в этом межсезонье. До этого казанский клуб подписал нападающего Брэндона Биро, сыгравшего в НХЛ шесть матчей за «Баффало Сейбрз».

Ранее клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» продлил контракт с опытным нападающим Клодом Жиру.