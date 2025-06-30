«Оттава» подписала контракт со звездным форвардом Клодом Жиру

Таким образом, экс-капитан «Филадельфии» и чемпион мира 2015 года проведет в «Оттаве» уже четвертый сезон.

По условиям контракта, базовая зарплата Жиру составит $2 млн, но за счет различных бонусов она может вырасти до $4,75 млн. Некоторые из этих бонусов легко достижимы. Так, нападающий получит по $250 тыс., если сыграет 20/30/60 матчей в регулярном чемпионате.

По предыдущему контракту Жиру зарабатывал $6,5 млн в год.

В минувшем сезоне Жиру провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 50 (15+35) очков. В плей-офф в его активе 5 (1+4) баллов в шести играх. В карьере нападающего был сезон со 100+ очками — в чемпионате 2017/18 он набрал 102 (34+68) балла, выступаю за «Филадельфию».

Ранее «Коламбус» выбрал в первом раунде драфта под общим 20-м номером российского голкипера Петра Андреянова.