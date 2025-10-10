«Ак Барс» пригласил тренера, который наладит игру в большинстве

«Ак Барс» объявил о перестановках в тренерском штабе. Клуб расстался с Алексеем Тертышным, а на его место пригласил Константина Шафранова.

Шафранов будет ставить команде игру в большинстве. У казанцев в нынешнем сезоне просто катастрофические показатели при розыгрыше лишнего игрока — пять шайб при 45 попытках (11,1%). Дела с большинством хуже обстоят только у «Сибири» и «Лады».

Константин Шафранов ранее работал ассистентом главного тренера в «Амуре», «Автомобилисте», «Авангарде» и СКА. Также специалист входит в тренерский штаб сборной России.

«Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 15 очков в 13 играх.

