СКА проиграл в пятый раз подряд: Ларионов больших проблем не видит

Петербургский СКА потерпел пятое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Игоря Ларионова уступила на выезде «Автомобилисту» со счетом 2:1, пропустив решающую шайбу в овертайме.

Вне заявки остался звездный новичок СКА Николай Голдобин. Игорь Ларионов сказал по этому поводу, что мастерство должно подкрепляться рабочей этикой.

Главный тренер СКА отметил, что с «Автомобилистом» команда провела хороший матч и завоевала важное очко.

«Все идет в рабочем процессе, я не вижу больших проблем. Главное, что команда не должна чувствовать давление. Я сверху ощущаю только поддержку», — сказал Игорь Ларионов.

СКА набрал 13 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции.

Ранее тренеры нижегородского «Торпедо» и магнитогорского «Металлурга» Алексей Исаков и Андрей Разин повздорили после матча КХЛ.