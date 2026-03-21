Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в сезоне РПЛ

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» случился эпизод, который войдет в личную статистику легендарного вратаря Игоря Акинфеева, пишет Sport24.

На 25-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу хозяев Гамид Агаларов сумел сократить отставание. Голу предшествовала ошибка Акинфеева, который не сумел надежно сыграть на выходе или при обработке мяча. Это уже вторая результативная ошибка голкипера в нынешнем сезоне. Первая произошла в сентябре 2025 года в матче с «Ростовым».

Такая серия стала для Акинфеева уникальной: за один сезон чемпионата России он допустил более одной ошибки, которая напрямую приводила к голу соперника, впервые с сезона-2010.

Несмотря на это, ЦСКА обыграли махачкалинского соперника со счетом 3:1. Для 38-летнего Акинфеева, который не раз спасал команду в сложных ситуациях, подобные статистические аномалии лишь значат, что даже легенды иногда ошибаются.

Впрочем, поклонники армейцев уверены, что это не повлияет на общую оценку одного из лучших вратарей в истории российского футбола.

Ранее стало известно, что главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча за инцидент в матче с ЦСКА.