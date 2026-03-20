Талалаев получил длительную дисквалификацию за инцидент в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) после инцидента в матче с ЦСКА.

Также Талалаеву назначен штраф в 300 тыс. руб.

Главный тренер «Балтики» в концовке матча с ЦСКА (1:0) выбил на трибуны ушедший в аут мяч. После этого на поле началась массовая потасовка. В ходе нее Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили красные карточки.

Матч с армейцами стал для Талалаева первым после отбытия трехматчевой дисквалификации. Ее он заработал за неприличный жест в матче 17-го тура со «Спартаком» (1:0). Теперь тренер пропустит игры с «Сочи», махачкалинским «Динамо», «Пари НН» и «Краснодаром».

