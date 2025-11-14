Акинфеев раскрыл, как относится к съемкам фильма о себе

«Я к этому не стремлюсь по той простой причине, что ни один спортсмен, про которого сняли кино или сериалы, не задумывался об этом в жизни никогда. Все это происходит спонтанно и всему свое время. Я особо не расстроюсь, в грудь себя бить не буду», — сказал Акинфеев.

В последние годы в российском кинематографе получили популярность спортивные драмы. Это произошло после успеха картин «Легенда № 17» о Валерии Харламове и «Движение вверх» о победе баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде 1972 года. После этого были сняты фильмы про знаменитых футболистов Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова и Федора Черенкова.

Ранее Игорь Акинфеев, которому в апреле исполнится 40 лет, заявил о желании продлить контракт с ЦСКА, за который он бессменно выступает, еще на пять лет.