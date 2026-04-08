Акинфеев раскрыл, какой подарок сыну не хочет покупать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в интервью клубному ТВ, какой подарок хочет от него получить 11-летний сын Даниил и почему он не спешит выполнить его просьбу.

Знаменитый футболист поведал, что сын просит его купить квадроцикл, но он всячески сопротивляется, потому что считает подарок небезопасным.

«Это, во-первых, большая роскошь, а во-вторых, я все-таки понимаю, что это здоровье твоего ребенка. Все что угодно может случить на этом квадроцикле, и ты понимаешь, что он где-то едет, он участник дороги, пускай даже в коттеджном поселке, где мы живем. Где-то там машины вылетают, где-то фуры носятся», — пояснил Акинфеев.

Голкипер ЦСКА признался, что сын его «не доломал с этим вопросом и, надеюсь, что не доломает».

Ранее тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подарил Игорю Акинфееву свой именной вратарский свитер с автографом в память о совместной работе в сборной России.