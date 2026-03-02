Черчесов подарил Акинфееву именную футболку с автографом

Черчесов и Акинфеев встретились после матча 19-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» одолел армейцев со счетом 1:0.

«Оказывается, у тебя в детстве была неосуществимая мечта. Я это узнал. Видишь, написал: «Мечты сбываются», — сказал Станислав Черчесов.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России, когда ей руководил Черчесов в 2016-2021 годах. В частности, голкипер ЦСКА был первым номером команды на чемпионате мира-2018.

