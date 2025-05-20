Акинфеев вошел в десятку главных клубных патриотов

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) для голкипера Игоря Акинфеева стал 795-м за армейский клуб на высшем уровне. Как подсчитал телеграм-канал «Цифроскоп», по этому показателю россиянин делит 10-е место в истории мирового футбола.

Столько же матчей сыграл за «Челси» легендарный защитник лондонского клуба Рон Харрис.

Уже в этом сезоне Акинфеев может обогнать Харриса и Мориса Молпаса из «Данди Юнайтед» (796) и сравняться с Вилли Миллером из «Абердина» (797).

Абсолютным рекордсменом является валлийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, сыгравший за клуб 963 матча. Вторую строчку занимает защитник «Милана» Паоло Мальдини — 901 игра за клуб.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал, что по завершении карьеры планирует заняться развитием детского спорта.