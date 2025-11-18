Акинфеев восстановился после травмы перед дерби со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев тренировался в общей группе перед дерби со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ, сообщил корреспондент «Чемпионата» с открытой тренировки армейцев.

Символично, что вратарь ЦСКА получил травму именно в матче с красно-белыми. В первом круге 5 октября армейцы обыграли «Спартак» со счетом 3:2. Акинфеев был заменен во втором тайме матча.

Также восстановились от повреждений защитник Мойзес и полузащитник Матеус Алвес. Предположительно, они также могут принять участие в дерби со «Спартаком», которое пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене».

Ранее стало известно, что главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ушел в отставку, решив сосредоточиться на работе в национальной сборной.