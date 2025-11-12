Акинфеев вспомнил, какое унижение пережил от болельщиков «Спартака»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии, недавно вышедшей в свет, рассказал о неприятном эпизоде в 2006 году, связанном с болельщиками «Спартака», самого принципиального соперника армейцев.

Капитан ЦСКА вспомнил, что в матче с красно-белыми итальянский арбитр Массимо Де Сантис удалил его с поля за игру рукой за пределами штрафной, хотя момент был спорным.

История получила продолжение, когда по итогам сезона Акинфеев был признан лучшим вратарем и получил приглашение на церемонию по этому поводу. Когда он поднялся на сцену, на экране был запущен ролик со всеми ляпами голкипера за его карьеру. Выяснилось, что видео подготовили болельщики «Спартака».

«Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций. Хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды. Полный зал людей, сидят игроки и тренеры всех команд, журналисты… История была настолько некрасивой, что ее даже не стали продвигать в прессу — все понимали, насколько мерзко все было сделано», — написал Акинфеев.

