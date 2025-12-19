«Акрон» досрочно вернул защитника ЦСКА из аренды
Фото: [ПФК ЦСКА]
«Акрон» досрочно прервал аренду центрального защитника ЦСКА Ильи Агапова, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.
«Акрон» арендовал 24-летнего футболиста в начале сентября, однако защитник не смог завоевать место в составе. В РПЛ Агапов отыграл лишь один тайм в матче с «Ахматом» (0:3), а также принял участие в трех матчах Кубка России.
Илья Агапов является воспитанником «Рубина». В ЦСКА он перешел в 2023 году из «Пари НН» за €1,3 млн.
