«Акрон» досрочно вернул защитника ЦСКА из аренды

«Акрон» арендовал 24-летнего футболиста в начале сентября, однако защитник не смог завоевать место в составе. В РПЛ Агапов отыграл лишь один тайм в матче с «Ахматом» (0:3), а также принял участие в трех матчах Кубка России.

Илья Агапов является воспитанником «Рубина». В ЦСКА он перешел в 2023 году из «Пари НН» за €1,3 млн.

