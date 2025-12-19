Бубнов назвал игрока из РПЛ, который помог бы «Спартаку» бороться за чемпионство

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» назвал игрока, который необходим «Спартаку» для успешной игры в РПЛ.

Эксперт считает, что красно-белым не хватает высококвалифицированного опорного полузащитника уровня Дугласа Аугусто из «Краснодара», а также центрфорварда, такого как Мирлинд Даку из «Рубина».

«Вот если бы там еще был опорный полузащитник уровня Барко… По объему, проценту брака, техническому оснащению, как у этого, в «Краснодаре»… Аугусто. Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами… И Даку, не Кордобу даже, Даку. И все, они были бы в тройке и боролись за чемпионство», — сказал Бубнов.

Он подчеркнул, что Дуглас Аугусто несравнимо превосходит по уровню опорника «Спартака» Наиля Умярова.

«Краснодар» купил бразильского хавбека у французского «Нанта» перед началом нынешнего сезона за €6,5 млн. В 24 матчах за «быков» Дуглас Аугусто забил три мяча.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал маразмом увольнение Деяна Станковича из «Спартака».