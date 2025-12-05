«Акрон» отказался от 500 млн рублей за 18-летнего футболиста
Инсайдер Карпов: ЦСКА предлагал «Акрону» 500 млн руб. за вингера Пестрякова
Фото: [ФК «Акрон»]
ЦСКА предложил тольяттинскому «Акрону» 500 млн руб. за 18-летнего правого вингера Дмитрия Пестрякова, но получил отказ, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.
По его данным, «Акрон» может отпустить своего воспитанника за 700-800 млн руб. Перехватить Пестрякова, ставшего одним из открытий текущего сезона РПЛ, может «Спартак». В футболисте также заинтересованы «Локомотив» и «Динамо», но их шансы источник оценивает невысоко.
В нынешнем сезоне Пестряков провел 17 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил шесть мячей и отдал две передачи. Портал Transfermarkt оценивает перспективного футболиста в €1,5 млн, то есть примерно в 135 млн руб.
Ранее стало известно, что новым главным тренером «Урала» может стать Александр Кержаков.