«Акрон» отказался от 500 млн рублей за 18-летнего футболиста

По его данным, «Акрон» может отпустить своего воспитанника за 700-800 млн руб. Перехватить Пестрякова, ставшего одним из открытий текущего сезона РПЛ, может «Спартак». В футболисте также заинтересованы «Локомотив» и «Динамо», но их шансы источник оценивает невысоко.

В нынешнем сезоне Пестряков провел 17 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил шесть мячей и отдал две передачи. Портал Transfermarkt оценивает перспективного футболиста в €1,5 млн, то есть примерно в 135 млн руб.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Урала» может стать Александр Кержаков.