Кержаков возглавит «Урал» по рекомендации Мутко

ФК «Урал» принял решение отправить в отставку тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко и уже определился с кандидатурой на пост главного тренера, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, екатеринбургский клуб возглавит бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Его рекомендовал руководству «Урала» бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Перед зимней паузой «Урал» занимает второе место в Первой лиге, которое дает право на прямой выход в РПЛ. У команды 41 очко в 21 матче. Лидирует в турнире воронежский «Факел» с 48 баллами.

43-летний Александр Кержаков ранее возглавлял «Томь» и «Нижний Новгород», а затем работал за границей — в кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» из Суботицы, казахстанском «Кайрате».

Ранее сообщалось, что «Урал» может возглавить бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Александр Сторожук.