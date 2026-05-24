«Акрон» попрощался с Артемом Дзюбой
Артем Дзюба покинет «Акрон»: клубу нужны новые герои
Фото: [РПЛ]
Тольяттинский «Акрон» объявил о завершении сотрудничества с лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артемом Дзюбой.
37-летний нападающий провел в составе «Акрона» два сезона и за это время успел стать лучшим бомбардиром в короткой истории тольяттинского клуба. Дзюба сыграл в 52 матчах за «Акрон», в которых забил 18 мячей и отдал 12 передач.
«Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. «Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.
О дальнейших планах нападающего пока неизвестно. Дзюба признавался, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», где он начинал свой футбольный путь.
«Акрон» сумел сохранить место в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей волгоградский «Ротор».