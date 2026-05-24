«Акрон» попрощался с Артемом Дзюбой

37-летний нападающий провел в составе «Акрона» два сезона и за это время успел стать лучшим бомбардиром в короткой истории тольяттинского клуба. Дзюба сыграл в 52 матчах за «Акрон», в которых забил 18 мячей и отдал 12 передач.

«Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. «Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.

О дальнейших планах нападающего пока неизвестно. Дзюба признавался, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке», где он начинал свой футбольный путь.

«Акрон» сумел сохранить место в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей волгоградский «Ротор».