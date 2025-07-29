«Акрон» собирается выиграть чемпионат России через шесть-семь лет

Морозов ранее говорил, что хочет, чтобы «Акрон» прошел путь к чемпионству быстрее, чем «Краснодар», который преодолел дистанцию от основания клуба до золотых медалей за 17 лет.

«Акрон» был основан в 2018 году. Владелец клуба заявил, что он рассчитывает на победу через шесть-семь лет.

После двух туров в РПЛ «Акрон» набрал четыре очка. Команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и разгромила «Сочи» (4:0).

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после победы над «Сочи» заявил, что тольяттинский клуб будет бороться за самые высокие места уже в этом сезоне.