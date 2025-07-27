Дзюба пообещал, что «Акрон» будет бороться за чемпионство

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что тольяттинский клуб в новом сезоне будет бороться за чемпионство.

Во втором туре РПЛ «Акрон» на выезде разгромил ФК «Сочи» со счетом 4:0, все четыре мяча положив уже в первом тайме. После двух туров у тольяттинцев четыре очка в активе.

«Планируем побороться за чемпионство. Так что, гранды, берегитесь — мы рядом», — сказал форвард.

Дзюба продолжает бить всероссийские рекорды. В матче с «Сочи» он забил гол и отдал голевую передачу. Это позволило обойти ему Дмитрия Лоськова по сумме голевых действий в чемпионатах России. Теперь у 36-летнего нападающего 256 (169+87) баллов. Он превзошел достижение бывшего полузащитника «Локомотива», у которого в лиге было 120 голов и 135 ассистов.

Кроме того, Дзюба сравнялся с Сергеем Семаком по количеству сезонов с забитыми мячами, теперь их у него, как и у главного тренера «Зенита», 19.

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