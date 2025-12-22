«Акрон» захотел вложиться в 19-летнего таланта из Уругвая

Тольяттинский «Акрон» заинтересован в приобретении 19-летнего Кевина Аревало из «Монтевидео Сити». По данным источника «Чемпионата», клуб готов заплатить за талантливого вингера €1,4 млн.

Кроме того, волжане заплатят еще €300 тыс. агентских. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аревало в €500 тыс.

Кевин Аревало перешел в основную команду «Монтевидео Сити» с лета 2025 года. Футболист в основном выходит на замену — в 15 матчах «клаусуры» он провел на поле 384 минуты. При этом полузащитник уже успел забить четыре мяча и отдать две передачи.

«Акрон» давно следит за молодым уругвайцем и хотел приобрести его еще летом, но тогда сделку заблокировали владельцы City Football Group, которым принадлежит «Манчестер Сити», «Монтевидео Сити» и другие клубы. Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Аревало выкупит свой контракт и формально перейдет в «Акрон» на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что «Акрон» отказался продать в ЦСКА 18-летнего вингера Дмитрия Пестрякова за 500 млн руб.