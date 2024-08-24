Актер Боярский готовится давать концерты за пределами северной столицы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский намерен возобновить свои выступления за пределами северной столицы, восстановившись после проблем с сердцем, тем не менее требования к организаторам концертов у него расширились. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что после лечения Михаил Боярский давал концерты исключительно в Санкт-Петербурге. Участие в корпоративе стоило около одного миллиона рублей.

Отмечается, что на сегодняшний день 74-летний актер набрался сил и готов прибыть в столицу за три миллиона рублей, а также перелет команды обойдется в 150 тыс. рублей. Кроме того, заселить Боярского следует в пятизвездочный отель: два номера - люкс и стандарт.

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