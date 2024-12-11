Актер Борис Щербаков встретил 75-летие на больничной койке

К российскому актеру Борису Щербакову в палату пустили жену и сына — семья встретила 75-летний юбилей артиста в больнице, сообщил Mash.

По информации Telegram-канала, медики диагностировали Щербакову анемию, вызванную кровопотерей после неудачного падения. В настоящий момент актер нуждается в посторонней помощи для передвижения и может сидеть в кровати лишь по десять минут.

Как пишет источник, артист испытывает постоянную слабость и усталость, у него часто возникают головокружения. Анализы показали низкий уровень эритроцитов и белка в крови, а уровень сахара упал до критических значений. Из-за этого клетки испытывают кислородное голодание.

По данным Mash, врачи разработали программу реабилитации для Щербакова. Они дают позитивные прогнозы по поводу лечения артиста, который все еще остается в больнице. Состояние актера оценивается как стабильное.

Ранее SHOT сообщил, что у народного артиста России Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. По информации источника, его обнаружили во время обследования артиста, которое врачи проводили после несчастного случая — накануне актер упал с лестницы и получил перелом лицевой кости.