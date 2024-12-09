SHOT: у актера Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника

Несчастный случай привел к неожиданному диагнозу — у народного артиста России Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. Его состояние оценивается как средней тяжести.

После падения 74-летний актер был госпитализирован с переломом лицевой кости и сотрясением мозга. По данным телеграм-канала SHOT, при проведении комплексного обследования врачи выявили еще одну серьезную проблему — редкое заболевание кишечника (пневматоз).

Также есть риск появления внутренних кровотечений и тяжелых осложнений, вплоть до некроза тканей. Врачи провели все необходимые анализы и сейчас наблюдают за состоянием кишечника Бориса Васильевича. Пока оперативное вмешательство не требуется, но ситуация требует постоянного медицинского контроля.

Ранее актеру Борису Щербакову, упавшему с лестницы, диагностировали перелом черепа.