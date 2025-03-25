Актер Буганов попал в реанимацию из-за стресса после потери работы

Российский актер Олег Буганов, известный по ролям в фильме «Сволочи», а также сериалах «Метод Лавровой» и «Погоня за тенью», попал в больницу после того, как почувствовал сильную слабость, сопровождающуюся рвотой с кровью. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, на больничной койке 35-летний Буганов поделился с врачами, что уже длительное время не может найти работу, из-за чего впал в депрессивное состояние. Потеря постоянного занятия оказала серьезное влияние на его психологическое состояние, отмечает телеграм-канал.

Врачи сообщили, что актера сейчас обследуют. Состояние его здоровья остается стабильным.

Буганов 30 мая 1989 года. В 2009 году окончил обучение в Государственной академии славянской культуры (ГАСК) на факультете народного художественного творчества.

Ранее сообщалось, что российские актеры Евгения Добровольская и Роман Мадянов получили премию «Ника» посмертно.