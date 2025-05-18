Актер Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо»

Актер Павел Деревянко сделал красивый сюрприз для возлюбленной Зои Фуць: он предложил ей выйти замуж перед сотней зрителей, собравшихся на матче «Динамо» — «Акрон».

Романтическое предложение Зое Фуць прозвучало на поле «ВТБ Арены» стадиона «Динамо». Событие произошло перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Акроном».

Актер встал на одно колено перед возлюбленной под песню Басты «Выпускной».

«Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце», — заявил актер.

Момент предложения был заснят на видео, которое позже опубликовал телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале. Зрители и болельщики, присутствовавшие на стадионе, стали свидетелями трогательной сцены. Девушка радостно ответила согласием.

Напомним, что актер Деревянко и Фуць вместе уже несколько лет, но до сих пор не комментировали подробности своих отношений. Предложение на футбольном поле стало неожиданным для многих поклонников.

Ранее сообщалось, что канал Mash раскрыл аферу актера Павла Деревянко с недвижимостью и криптовалютой