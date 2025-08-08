Актер Джон Мияхара с уникальной ролью в ситкоме «Супермаркет» умер за два дня до 84-летия

Американский актер Джон Мияхара, известный своей уникальной ролью в популярном ситкоме «Супермаркет», скончался за два дня до своего 84-летия. Печальную новость сообщило издание TVLine. Причина смерти артиста не раскрывается.

Мияхара, родившийся 8 августа 1941 года в Лос-Анджелесе, был актером японского происхождения. Его кинематографическая судьба сложилась необычно — с 2015 по 2021 год он играл одного и того же персонажа во всех шести сезонах «Супермаркета», появившись в общей сложности в 105 эпизодах. При этом у его героя была всего одна реплика за весь многолетний показ.

Особую известность получил эпизод второго сезона, где персонажа Мияхары ошибочно похоронили заживо — этот момент стал культовым среди поклонников шоу.

Смерть настигла Джона Мияхару 6 августа 2025 года, всего за два дня до его дня рождения. Коллеги и поклонники вспоминают его как скромного и преданного своему делу артиста, сумевшего создать запоминающийся образ практически без слов.

