Актер Хейли Джоэл Осмент вновь попал в центр скандала из-за алкоголя

На горнолыжном курорте в Калифорнии произошел инцидент с участием американского актера Хейли Джоэла Осмента, сообщил портал TMZ. Он был задержан в нетрезвом виде.

По данным портала, задержание произошло 8 апреля. Во время обыска у актера было обнаружено некое «контролируемое вещество», которое было изъято и направлено на экспертизу.

После непродолжительного содержания под стражей Осмент был освобожден. Теперь решение о дальнейшем развитии событий — возбуждении уголовного дела или его прекращении — будет принимать окружной прокурор округа Моно, сообщает TMZ.

По информации источников портала, в последнее время актер переживает трудности, включая потерю имущества из-за калифорнийских пожаров и проблемы со страховыми выплатами.

Хейли Джоэл Осмент, родившийся 10 апреля 1988 года, получил известность благодаря участию в таких фильмах, как «Форрест Гамп» (1994), «Шестое чувство» (1999) и «Половое воспитание» (2014). Кроме того, он снимался в популярных сериалах «Кремниевая долина» и «Пацаны».

TMZ напоминает, что это не первый случай, когда Осмент имеет проблемы с законом из-за алкоголя. В 2006 году он стал виновником ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превышающем допустимую норму в два раза. После этого его снова задержали за вождение в нетрезвом виде, а в его автомобиле была обнаружена марихуана.

В результате тех событий Осмент был приговорен к трем годам условного заключения, прохождению 60 часов реабилитации от алкогольной зависимости, посещению собраний анонимных алкоголиков в течение полугода и выплате штрафа в размере $1,5 тыс.

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