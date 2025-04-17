Ван Дамм передал Путину «большой поцелуй»

Об это он заявил в своем видеообращении к российскому лидеру, размещенном в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко.

Американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать его послом мира.

«Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность - ред.) стать послом мира…», – говорит Ван Дамм.

В декабре 2022 года Ван Дамм побывал на Украине, где посетил одну из больниц в Ужгороде, передает украинское издание «Страна». Тогда актер попросил сотрудников медучреждения не раскрывать цель его приезда.

Ван Дамм подчеркнул, что не хочет обсуждать с Владимиром Путиным политику, а хотел бы говорить только про «мир, спорт и счастье». В завершение актер передал российскому президенту, его семье и России «большой поцелуй».

Ранее сообщалось о том, что Жан-Клод Ван Дамм впервые высказался о слухах и обвинениях в секс-торговле.