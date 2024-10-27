В России начнут действовать новые правила отмены взыскания алиментов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуру отмены судебного приказа о взыскании алиментов на детей, не достигших совершеннолетия. Документ опубликован на официальном портале деловой информации.

Из него следует, что если должник в установленный срок подаст возражения против исполнения судебного приказа, то судья должен его отменить. Далее в определении об отмене взыскателю разъясняется, что его требование можно предъявить в порядке искового производства.

Также в законе прописано право обжаловать решение суда об отмене приказа, если должник не предоставил возражения в срок по уважительной причине, отметила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили определять порядок общения детей с родителями при разводе.