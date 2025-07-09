Актер из «Игры в кальмара» спел «Журавли»: жестокий герой сериала оказался поклонником советской лирики

Хо Сон Тхэ из «Игры в кальмара» неожиданно исполнил песню «Журавли», раскрыв свою связь с Россией и любовь к советской музыке. Видео с выступлением на одном из южнокорейских мероприятий появилось в социальных сетях.

Актер Хо Сон Тхэ, запомнившийся зрителям по роли беспощадного гангстера в первом сезоне сериала «Игра в кальмара», удивил публику неожиданным выступлением. Артист исполнил легендарную советскую песню «Журавли» — и сделал это без акцента, точно передавая интонации. Выступление вызвало волну восторгов и стало поводом для обсуждений в российском сегменте соцсетей.

Как выяснилось, интерес к русской культуре у актера не случаен. Во время учебы в университете он изучал русский язык, а позже жил в России, где глубже познакомился с историей и музыкальной традицией страны. Любовь к песне «Журавли» у него появилась еще в студенческие годы — с тех пор композиция, посвященная павшим на войне, занимает особое место в его репертуаре.

Контраст между экранным образом жестокого героя и чувственным исполнением трогательной песни произвел сильное впечатление на публику, открыв Хо Сон Тхэ с неожиданной стороны.

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