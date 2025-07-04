Сын Ли Бен Хона, не разобравшись, решил, что его отец на самом деле убивал людей в «Игре в кальмара». Об этом актер рассказал в эфире известного американского вечернего ТВ-шоу.

Сын южнокорейского актера Ли Бен Хона, сыгравшего в популярной драме «Игра в кальмара», с удивлением узнал о роли отца не от него самого, а от одноклассников. Услышав, что его папа убивал людей в сериале, мальчик подошел к нему с тревогой и попросил объяснений, почему он оказался таким злым.

Актеру пришлось объяснять ребенку, что происходящее на экране — это вымышленная история, а сам он играет роль, как и любой артист. Однако, судя по реакции сына, тот пока не готов провести четкую грань между экранной жестокостью и реальностью.

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