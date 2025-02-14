Актер из сериала «Слово пацана» сообщил о скором пополнении в семье

Лев Черепанов, снявшийся в криминальном сериале «Слово пацана», поделился с поклонниками радостным известием: он и его возлюбленная Мария скоро станут родителями. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на блог молодого актера.

Пара выбрала День всех влюбленных для объявления, посчитав, что это будет символично. Лев Черепанов поздравил Марию и своих подписчиков с праздником, а также показал снимок с беременной девушкой. Живот будущей мамы заметно округлился, но точного срока в публикации не раскрыли.

Под постом собралось множество ответных поздравлений с 14 февраля и скорым пополнением в семье.

Лев Черепанов — уроженец Перми, начинающий молодой актер, который получил известность после участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он играл Колика, бандита и обидчика девушки одного из главных героев.

Ранее сообщалось, что пара молодых актеров из «Слова пацана» подтвердила свое расставание.