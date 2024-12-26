Пара молодых актеров из «Слова пацана» разорвала отношения

Молодая Анна Пересильд подтвердила слухи о романе с коллегой по цеху Ярославом Могильниковым, однако сообщила, что он длился несколько месяцев. По словам актрисы, она и звезда нашумевшего сериала расстались.

Подростков из «Слова пацана» часто видели вместе, однако они никогда в открытую не подтверждали романа. Лишь летом поклонники все больше стали говорить об отношениях звезд. Частично 16-летний Ярослав Могильников подтвердил слухи, когда опубликовал стихотворение с намеком на чувства к дочери Юлии Пересильд.

Лишь 26 декабря Анна подтвердила: она и Могильников больше не вместе, но ранее встречались несколько месяцев.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо», — написала 15-летняя исполнительница роли Айгуль в собственном канале в Telegram.

Причин расставания Пересильд-младшая не уточнила. Она подчеркнула, что между ней и коллегой нет обид: они сохранили дружеские отношения.

Напомним, что в криминальном сериале «Слово пацана» Анна Пересильд сыграла Айгуль. Ее бывший возлюбленный Ярослав Могильников отметился яркой ролью «Ералаша».

Ранее сообщалось, что против актрис Беркович и Петрийчук пересмотрели обвинения на судебном заседании.