Актер из США попал на операционный стол из-за перелома в Москве

Актер американского происхождения Дэниэл Барнс оступился и упал на Ленинском проспекте в российской столице, после чего был госпитализирован в больницу с переломом ноги. Об этом сообщает Mk.ru.

Актер травмировался 19 февраля. Он неудачно поставил ногу во время передвижения и поскользнулся, получив перелом. Прохожие помогли ему дождаться скорой помощи, предложив переждать в одной из машин.

Сейчас 35-летний мужчина находится в московской клинике, где его начали готовить к операции. Сам актер отмечает, что чувствует себя неважно, но вверяет себя в руки профессиональных медиков и надеется на улучшение.

«По нему было видно, что ему совсем плохо», — вспоминают очевидцы.

Напомним, что Дэниэл Барнс приехал в Россию из США еще 13 лет назад. В России он окончил ГИТИС и смог продвинуться в карьере. Зрителю американец может быть знаком по ролям в фильмах «Притяжение», «Стрельцов», «Елки-иголки», «Обитель», «Нюрнберг» и некоторым сериалам.

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