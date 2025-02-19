Стало известно, почему звезда сериала «Сваты» решил вернуться в Россию

Автор Юрий Поляков высказался о возвращении беглого актера Александра Феклистова и объяснил, почему звезде сериала «Сваты» приспичило вернуться на родину. Мнение писателя публикует сайт aif.ru .

Сан Саныч из сериала «Сваты» в 2022 году выразил солидарность украинским коллегам, нелицеприятно высказался о России и покинул страну. Высокие заработки сменились на большие траты в Испании. В 2025 году в ходе интервью известному иноагенту Феклистов заявил: у него кончаются средства для существования в Европе.

По словам Юрия Полякова, как актер Феклистов показал себя положительно, но по сути является незрелым гражданином, бросившим Родину в тяжелый исторический момент.

«Феклистов в этот момент страну бросил, стал ее очернять, клеветать на нее и так далее. Но он не пересмотрел ничего. А ведь так бывает, что человек понял, что он был неправ. Но у Феклистова это "просветление" появилось только потому, что у него кончились деньги», — высказался собеседник АиФ.

Как считает писатель, актер просто обеднел и переобулся, и такую позицию призвал не уважать. В случае раскаяния Феклистова и изменения политического настроя, его, вероятно, могли бы постепенно простить и даже помочь вернуться из «голодной» заграницы.

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