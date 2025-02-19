Звезда фильма «Мальчишник в Вегасе» и модель Playboy Ариана Белламар умерла в 46 лет

В возрасте 46 лет ушла из жизни актриса и модель Ариана Белламар, известная своими ролями в фильмах «Мальчишник в Вегасе» и «Отряд самоубийц», а также как модель Playboy, сообщил журнал The Voice.

Отмечается, что близкие, включая бывшего мужа модели, сообщили печальную новость только сейчас, хотя сообщение о смерти актрисы офис коронера и судмедэксперта округа Кларк штата Невада получил 20 декабря. Причиной смерти Белламар стал сердечный приступ.

«Хотя эта невероятная новость шокирует, потому что Ариане было всего 46 лет, я могу заверить вас, что я проверил эту информацию. К сожалению, она и все мы не были готовы к такому внезапному повороту событий», — отметил Таннер.

Белламар скончалась внезапно, оставив после себя не только творческое наследие, но и множество вопросов о ее здоровье. По словам близких, она не жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Слоут объявил о сборе пожертвований для организации похорон. Финансовую ответственность за похороны взяли на себя Скотт Шелли и сам Таннер.

Ариана Белламар родилась во Флориде, но выросла в Торонто, где и начала свой путь к славе. Ее карьера началась с работы моделью для Playboy, которая принесла ей широкую известность. Позже она снялась в популярных телешоу, таких как «Няни из Беверли-Хиллз» и «Сваха-миллионер», а также в фильмах, включая культовый «Мальчишник в Вегасе».

В 2017 году имя Арианы Белламар снова оказалось в центре внимания, но на этот раз из-за скандала. Актриса обвинила Джереми Пивена, своего коллегу по фильму «Мальчишник в Вегасе», в домогательствах. Пивен отверг все обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности, и выразил надежду, что подобные заявления не подорвут доверие к движению #MeToo.

Ранее стало известно о смерти популярного советского певца и актера фильма «Женатый холостяк» Евгения Головина.