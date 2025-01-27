Актер Янковский скончался на 74-м году жизни от цирроза печени

Не стало Игоря Янковского — сына артиста Ростислава Янковского и племянника Олега Янковского, советского и российского актера. Об этом передает телеканал RT со ссылкой на окружение артиста.

Как передает Mash, причиной смерти Игоря Янковского, предположительно, стал выявленный медиками на поздней стадии цирроз печени. Врачи пытались реанимировать его в течение получаса, но безуспешно. Смерть наступила вчера, 26 января, в 22:00 в отделении интенсивной терапии.

Игорь Янковский, которому в этом году исполнилось 73 года, за свою карьеру успел сняться более чем в 40 фильмах и сериалах, включая картину «Это сильнее меня». Кроме того, он работал над созданием детского киножурнала «Ералаш».

Его фильмография включает в себя также десятки других кинопроектов, среди которых «Этот фантастический мир», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Приключения принца Флоризеля».

Помимо актерской деятельности, Янковский также последнее время активно занимался рекламным бизнесом и был отмечен наградами в сфере медиаменеджмента.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Ромащенко ушел из жизни всего через три недели после своего 59-летия.