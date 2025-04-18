Актер Михаил Боярский не смог участвовать в спектакле театра им. Ленсовета

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не участвует в спектакле «Ромео и Джульетта» на сцене театра им. Ленсовета из-за болезни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что в спектакле прозвучит лишь записанный голос знаменитого актера. Также в театре добавили, что недомогание Боярского не вызывает серьезных опасений у врачей. Медики посоветовали артисту временно приостановить работу на сцене.

Боярский является приглашенным артистом театра имени Ленсовета и активно участвует в постановках. Помимо «Ромео и Джульетты», артист также играет роли в спектаклях «В этом милом старом доме» и «Театральный роман», которые стали любимыми у зрителей.

В то же время источник РЕН ТВ сообщил, что Боярский обратился в медицинское учреждение после падения на сцене. Отмечается, что артист упал с высоты трех метров и приземлился на спину во время спектакля, который проходил 14 апреля.

По информации источника, Боярский мог сломать грудные позвонки.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде и с 1972 по 1986 годы служил в Ленинградском театре им. Ленсовета, где начал свою творческую карьеру. На его счету более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых особое место занимают такие классические работы, как «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!» и «Собака на сене».

Наиболее яркой и запоминающейся остается его роль д’Артаньяна в культовом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», принесшая ему всенародную популярность.

Ранее сообщалось, что актера Илью Деля, которого ножом ударила возлюбленная, выписали из больницы.