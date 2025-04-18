«Я не могу поднимать руки»: получивший ножевые ранения от возлюбленной актер Дель выписался из больницы

Известный по ролям в сериалах «Содержанки» и «Хороший человек» питерский актер Дель получил ножевое ранение в грудь во время ссоры со своей девушкой. После этого его немедленно доставили в больницу.

После нескольких дней в стационаре Деля выписали, однако его состояние по-прежнему оставляет желать лучшего.

«Я не могу поднимать руки и тяжести, хожу медленно из-за ран», — рассказал актер журналистам.

Несмотря на полученную травму, Дель настроен положительно и планирует вернуться на сцену 21 апреля. Артист понадеялся на то, что зрители поддержат его в этот трудный период, и призвал не сдавать билеты на спектакль с его участием.

Случившееся актер охарактеризовал как несчастный случай. Дель отметил, что не может сейчас общаться со своей возлюбленной из-за домашнего ареста. Он также заявил, что «не хочет никаких наказаний» для Дроздовой. Артист отметил, что не ожидал, что эта история будет «раздута СМИ».

Ранее тренер по фигурному катанию Сергей Розанов опроверг обвинения в сексуальных домогательствах со стороны одной из российских фигуристок.