Актер Нагиев с сыном запустил курсы повышения самооценки за 1,5 млн руб.

По информации источника, у Нагиева предусмотрено три вида тарифов. За двухдневный интенсив придется заплатить 310 тыс. руб, недельный курс стоит 511 тыс., а VIP-сессии, которые проходят в малых группах до восьми человек и длятся семь часов, обойдутся в 1,5 млн руб.

Помимо самого Нагиева, в повышении самооценки и актерского мастерства участвуют такие артисты, как Ксения Митрофанова и Александр Шульгин, а также его сын Кирилл. Дмитрий активно участвует в обучении и проводит два мастер-класса в рамках недельной программы.

Издание также подчеркивает, что стоимость курсов Нагиева возросла по сравнению с предыдущим годом: в 2024-м недельный интенсив стоил 400 тыс. руб. Все места в группах быстро заполняются, следующий мастер-класс намечен на март.

Ранее Дмитрий Нагиев признался, что не хотел бы работать с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, так как ему неприятны люди, которые на всю страну «делят детей».