Актер Огурцов назвал тех, кто сформирует дальнейшую культуру России

По словам актера Алексея Огурцова, отечественным телеканалам и радиостанциям необходимо выделять столько же эфирного времени для артистов-волонтеров, выступающих в зоне спецоперации, сколько для звезд эстрады, потому как это станет прямым исполнением указа главы государства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на данный момент множество отечественных музыкантов посещают зону СВО с концертами и гуманитарной помощью, тем самым повышая боевой и моральный дух армии и продолжая традиции Великой Отечественной войны.

По мнению деятеля культуры, артисты-волонтеры в настоящее время выступают в зоне СВО за свой счет, в отличие от эстрадных звезд, которые за концерты в новых регионах РФ получают гонорары.

Он подчеркнул, что по непонятным причинам многих талантливых музыкантов, активно сегодня поддерживающих бойцов в зоне СВО, радиостанции и телеканалы сегодня попросту игнорируют, тем самым считая их «неинтересными».

Ранее Газманов раскритиковал радиостанции и телеканалы за замалчивание песен об СВО.